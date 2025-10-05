Midas mTBILL (MTBILL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24h alacsony $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24h magas 24h alacsony $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24h magas $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Minden idők csúcspontja $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Legalacsonyabb ár $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) +0.08% Árváltozás (7D) +0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) valós idejű ár: $1.039. Az elmúlt 24 órában, a(z)MTBILL legalacsonyabb ára $ 1.039, legmagasabb ára pedig $ 1.039 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MTBILL valaha volt legmagasabb ára $ 1.039, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.937036 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MTBILL változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas mTBILL (MTBILL) piaci információk

Piaci érték $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Forgalomban lévő készlet 20.05M 20.05M 20.05M Teljes tokenszám 20,050,939.21009309 20,050,939.21009309 20,050,939.21009309

A(z) Midas mTBILL jelenlegi piaci plafonja $ 20.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MTBILL keringésben lévő tokenszáma 20.05M, és a teljes tokenszám 20050939.21009309. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.84M.