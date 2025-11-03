TőzsdeDEX+
A(z) élő Midas msyrupUSDp ár ma 1.009 USD. Kövesd nyomon a(z) MSYRUPUSDP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSYRUPUSDP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

1 MSYRUPUSDP-USD élő ár:

$1.009
$1.009$1.009
0.00%1D
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:00:15 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24h alacsony
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24h magas

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) valós idejű ár: $1.009. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSYRUPUSDP legalacsonyabb ára $ 1.009, legmagasabb ára pedig $ 1.009 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSYRUPUSDP valaha volt legmagasabb ára $ 1.009, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSYRUPUSDP változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) piaci információk

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

--
----

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

A(z) Midas msyrupUSDp jelenlegi piaci plafonja $ 201.82M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSYRUPUSDP keringésben lévő tokenszáma 200.00M, és a teljes tokenszám 199999099.5219583. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 201.82M.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) árelőzmények USD

A(z) Midas msyrupUSDpUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) Midas msyrupUSDp USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0061976816.
A(z) Midas msyrupUSDp USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Midas msyrupUSDp USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ +0.0061976816+0.61%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Erőforrás

Midas msyrupUSDp árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Midas msyrupUSDp rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Midas msyrupUSDp árelőrejelzését most!

MSYRUPUSDP helyi valutákra

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MSYRUPUSDP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Mennyit ér ma a(z) Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)?
A(z) élő MSYRUPUSDP ár a(z) USD esetében 1.009 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MSYRUPUSDP ára a(z) USD esetében?
A(z) MSYRUPUSDP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.009. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Midas msyrupUSDp piaci plafonja?
A(z) MSYRUPUSDP piaci plafonja $ 201.82M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MSYRUPUSDP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MSYRUPUSDP keringésben lévő tokenszáma 200.00M USD.
Mi volt a(z) MSYRUPUSDP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MSYRUPUSDP mindenkori legmagasabb ára 1.009 USD.
Mi volt a(z) MSYRUPUSDP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MSYRUPUSDP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MSYRUPUSDP kereskedési volumene?
A(z) MSYRUPUSDP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MSYRUPUSDP ára emelkedni fog idén?
A(z) MSYRUPUSDP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MSYRUPUSDP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:00:15 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

