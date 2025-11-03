Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.009 24h alacsony $ 1.009 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.009 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) +0.09%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) valós idejű ár: $1.009. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSYRUPUSDP legalacsonyabb ára $ 1.009, legmagasabb ára pedig $ 1.009 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSYRUPUSDP valaha volt legmagasabb ára $ 1.009, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSYRUPUSDP változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) piaci információk

Piaci érték $ 201.82M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 201.82M Forgalomban lévő készlet 200.00M Teljes tokenszám 199,999,099.5219583

A(z) Midas msyrupUSDp jelenlegi piaci plafonja $ 201.82M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSYRUPUSDP keringésben lévő tokenszáma 200.00M, és a teljes tokenszám 199999099.5219583. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 201.82M.