Midas mMEV (MMEV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24h alacsony $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24h magas 24h alacsony $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24h magas $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Minden idők csúcspontja $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Legalacsonyabb ár $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) +0.17% Árváltozás (7D) +0.17%

Midas mMEV (MMEV) valós idejű ár: $1.073. Az elmúlt 24 órában, a(z)MMEV legalacsonyabb ára $ 1.073, legmagasabb ára pedig $ 1.073 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MMEV valaha volt legmagasabb ára $ 1.073, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.011 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MMEV változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas mMEV (MMEV) piaci információk

Piaci érték $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Forgalomban lévő készlet 275.88K 275.88K 275.88K Teljes tokenszám 59,075,540.8507114 59,075,540.8507114 59,075,540.8507114

A(z) Midas mMEV jelenlegi piaci plafonja $ 294.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MMEV keringésben lévő tokenszáma 275.88K, és a teljes tokenszám 59075540.8507114. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.86M.