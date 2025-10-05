Midas mMEV Ár (MMEV)
0.00%
0.00%
+0.17%
+0.17%
Midas mMEV (MMEV) valós idejű ár: $1.073. Az elmúlt 24 órában, a(z)MMEV legalacsonyabb ára $ 1.073, legmagasabb ára pedig $ 1.073 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MMEV valaha volt legmagasabb ára $ 1.073, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.011 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MMEV változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Midas mMEV jelenlegi piaci plafonja $ 294.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MMEV keringésben lévő tokenszáma 275.88K, és a teljes tokenszám 59075540.8507114. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.86M.
A(z) Midas mMEVUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) Midas mMEV USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0096993835.
A(z) Midas mMEV USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0210686769.
A(z) Midas mMEV USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.03129241.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0.0
|0.00%
|30 nap
|$ +0.0096993835
|+0.90%
|60 nap
|$ +0.0210686769
|+1.96%
|90 nap
|$ +0.03129241
|+3.00%
mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.
A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!
Mennyit fog érni a(z) Midas mMEV (MMEV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Midas mMEV (MMEV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Midas mMEV rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Midas mMEV árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Midas mMEV (MMEV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MMEV token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|10-05 21:29:00
|Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.