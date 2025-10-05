Midas mEDGE (MEDGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24h alacsony $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24h magas 24h alacsony $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24h magas $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Minden idők csúcspontja $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Legalacsonyabb ár $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) +0.18% Árváltozás (7D) +0.18%

Midas mEDGE (MEDGE) valós idejű ár: $1.047. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEDGE legalacsonyabb ára $ 1.047, legmagasabb ára pedig $ 1.047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEDGE valaha volt legmagasabb ára $ 1.047, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEDGE változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Midas mEDGE (MEDGE) piaci információk

Piaci érték $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Forgalomban lévő készlet 21.59M 21.59M 21.59M Teljes tokenszám 21,587,730.40806362 21,587,730.40806362 21,587,730.40806362

A(z) Midas mEDGE jelenlegi piaci plafonja $ 22.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEDGE keringésben lévő tokenszáma 21.59M, és a teljes tokenszám 21587730.40806362. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.60M.