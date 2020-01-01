Midas mBTC (MBTC) tokenomikai adatai
Midas mBTC (MBTC) tokennel kapcsolatos információk
Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone.
Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information
Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC
Midas mBTC (MBTC) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Midas mBTC (MBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Midas mBTC (MBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Midas mBTC (MBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MBTC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MBTC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MBTC token élő árfolyamát!
MBTC árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MBTC kapcsán? MBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.