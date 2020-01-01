Midas mBASIS (MBASIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Midas mBASIS (MBASIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Midas mBASIS (MBASIS) tokennel kapcsolatos információk At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Hivatalos webhely: https://midas.app/mbasis Fehér könyv: https://docs.midas.app Vásárolj most MBASIS tokent!

Midas mBASIS (MBASIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Midas mBASIS (MBASIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.83M Teljes tokenszám: $ 11.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.83M Minden idők csúcspontja: $ 1.14 Minden idők mélypontja: $ 0.219164 Jelenlegi ár: $ 1.14

Midas mBASIS (MBASIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Midas mBASIS (MBASIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MBASIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MBASIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MBASIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MBASIS token élő árfolyamát!

MBASIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MBASIS kapcsán? MBASIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MBASIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

