MicroStrategy xStock (MSTRX) valós idejű ár: $267.34. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSTRX legalacsonyabb ára $ 266.85, legmagasabb ára pedig $ 272.12 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSTRX valaha volt legmagasabb ára $ 462.34, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 255.57 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSTRX változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -12.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) MicroStrategy xStock jelenlegi piaci plafonja $ 9.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSTRX keringésben lévő tokenszáma 36.10K, és a teljes tokenszám 60099.50722083. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.08M.