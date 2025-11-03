TőzsdeDEX+
A(z) élő MicroStrategy xStock ár ma 267.34 USD. Kövesd nyomon a(z) MSTRX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSTRX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő MicroStrategy xStock ár ma 267.34 USD. Kövesd nyomon a(z) MSTRX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSTRX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MSTRX

MSTRX árinformációk

Mi a(z) MSTRX

MSTRX fehér könyv

MSTRX hivatalos webhely

MSTRX tokenomikai adatai

MSTRX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

MicroStrategy xStock Logó

MicroStrategy xStock Ár (MSTRX)

Nem listázott

1 MSTRX-USD élő ár:

$267.33
$267.33$267.33
-0.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
MicroStrategy xStock (MSTRX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:59:53 (UTC+8)

MicroStrategy xStock (MSTRX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 266.85
$ 266.85$ 266.85
24h alacsony
$ 272.12
$ 272.12$ 272.12
24h magas

$ 266.85
$ 266.85$ 266.85

$ 272.12
$ 272.12$ 272.12

$ 462.34
$ 462.34$ 462.34

$ 255.57
$ 255.57$ 255.57

-0.05%

-0.95%

-12.23%

-12.23%

MicroStrategy xStock (MSTRX) valós idejű ár: $267.34. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSTRX legalacsonyabb ára $ 266.85, legmagasabb ára pedig $ 272.12 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSTRX valaha volt legmagasabb ára $ 462.34, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 255.57 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSTRX változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -12.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MicroStrategy xStock (MSTRX) piaci információk

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

--
----

$ 16.08M
$ 16.08M$ 16.08M

36.10K
36.10K 36.10K

60,099.50722083
60,099.50722083 60,099.50722083

A(z) MicroStrategy xStock jelenlegi piaci plafonja $ 9.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSTRX keringésben lévő tokenszáma 36.10K, és a teljes tokenszám 60099.50722083. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.08M.

MicroStrategy xStock (MSTRX) árelőzmények USD

A(z) MicroStrategy xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ -2.5703159151068.
A(z) MicroStrategy xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -63.0567907160.
A(z) MicroStrategy xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -51.6163496920.
A(z) MicroStrategy xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -119.25801148948026.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -2.5703159151068-0.95%
30 nap$ -63.0567907160-23.58%
60 nap$ -51.6163496920-19.30%
90 nap$ -119.25801148948026-30.84%

Mi a(z) MicroStrategy xStock (MSTRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MicroStrategy xStock (MSTRX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

MicroStrategy xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MicroStrategy xStock (MSTRX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MicroStrategy xStock (MSTRX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MicroStrategy xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MicroStrategy xStock árelőrejelzését most!

MSTRX helyi valutákra

MicroStrategy xStock (MSTRX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MicroStrategy xStock (MSTRX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MSTRX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MicroStrategy xStock (MSTRX)

Mennyit ér ma a(z) MicroStrategy xStock (MSTRX)?
A(z) élő MSTRX ár a(z) USD esetében 267.34 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MSTRX ára a(z) USD esetében?
A(z) MSTRX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 267.34. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MicroStrategy xStock piaci plafonja?
A(z) MSTRX piaci plafonja $ 9.66M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MSTRX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MSTRX keringésben lévő tokenszáma 36.10K USD.
Mi volt a(z) MSTRX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MSTRX mindenkori legmagasabb ára 462.34 USD.
Mi volt a(z) MSTRX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MSTRX mindenkori legalacsonyabb ára 255.57 USD.
Mekkora a(z) MSTRX kereskedési volumene?
A(z) MSTRX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MSTRX ára emelkedni fog idén?
A(z) MSTRX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MSTRX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:59:53 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

