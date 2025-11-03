TőzsdeDEX+
A(z) élő Microsoft xStock ár ma 538.03 USD. Kövesd nyomon a(z) MSFTX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSFTX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Microsoft xStock ár ma 538.03 USD. Kövesd nyomon a(z) MSFTX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSFTX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MSFTX

MSFTX árinformációk

Mi a(z) MSFTX

MSFTX fehér könyv

MSFTX hivatalos webhely

MSFTX tokenomikai adatai

MSFTX árelőrejelzés

Microsoft xStock Logó

Microsoft xStock Ár (MSFTX)

Nem listázott

1 MSFTX-USD élő ár:

$538.03
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Microsoft xStock (MSFTX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:59:42 (UTC+8)

Microsoft xStock (MSFTX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 537.54
24h alacsony
$ 539.92
24h magas

$ 537.54
$ 539.92
$ 767.64
$ 490.75
-0.00%

+0.08%

+0.67%

+0.67%

Microsoft xStock (MSFTX) valós idejű ár: $538.03. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSFTX legalacsonyabb ára $ 537.54, legmagasabb ára pedig $ 539.92 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSFTX valaha volt legmagasabb ára $ 767.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 490.75 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSFTX változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és +0.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Microsoft xStock (MSFTX) piaci információk

$ 1.46M
--
$ 13.30M
2.71K
24,719.556972488
A(z) Microsoft xStock jelenlegi piaci plafonja $ 1.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSFTX keringésben lévő tokenszáma 2.71K, és a teljes tokenszám 24719.556972488. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.30M.

Microsoft xStock (MSFTX) árelőzmények USD

A(z) Microsoft xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.434302.
A(z) Microsoft xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +10.7263812920.
A(z) Microsoft xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Microsoft xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.434302+0.08%
30 nap$ +10.7263812920+1.99%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Microsoft xStock (MSFTX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Microsoft xStock (MSFTX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Microsoft xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Microsoft xStock (MSFTX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Microsoft xStock (MSFTX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Microsoft xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Microsoft xStock árelőrejelzését most!

MSFTX helyi valutákra

Microsoft xStock (MSFTX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Microsoft xStock (MSFTX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MSFTX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Microsoft xStock (MSFTX)

Mennyit ér ma a(z) Microsoft xStock (MSFTX)?
A(z) élő MSFTX ár a(z) USD esetében 538.03 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MSFTX ára a(z) USD esetében?
A(z) MSFTX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 538.03. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Microsoft xStock piaci plafonja?
A(z) MSFTX piaci plafonja $ 1.46M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MSFTX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MSFTX keringésben lévő tokenszáma 2.71K USD.
Mi volt a(z) MSFTX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MSFTX mindenkori legmagasabb ára 767.64 USD.
Mi volt a(z) MSFTX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MSFTX mindenkori legalacsonyabb ára 490.75 USD.
Mekkora a(z) MSFTX kereskedési volumene?
A(z) MSFTX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MSFTX ára emelkedni fog idén?
A(z) MSFTX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MSFTX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Microsoft xStock (MSFTX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

