microcap (MICROCAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.78% Árváltozás (7D) +0.78%

microcap (MICROCAP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MICROCAP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MICROCAP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MICROCAP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

microcap (MICROCAP) piaci információk

Piaci érték $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Forgalomban lévő készlet 999.60M 999.60M 999.60M Teljes tokenszám 999,600,735.664655 999,600,735.664655 999,600,735.664655

A(z) microcap jelenlegi piaci plafonja $ 6.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MICROCAP keringésben lévő tokenszáma 999.60M, és a teljes tokenszám 999600735.664655. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.78K.