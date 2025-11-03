MicroBuy Bot (MICROBUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002978 $ 0.00002978 $ 0.00002978 24h alacsony $ 0.00003071 $ 0.00003071 $ 0.00003071 24h magas 24h alacsony $ 0.00002978$ 0.00002978 $ 0.00002978 24h magas $ 0.00003071$ 0.00003071 $ 0.00003071 Minden idők csúcspontja $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Legalacsonyabb ár $ 0.00002975$ 0.00002975 $ 0.00002975 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.10% Árváltozás (7D) -13.28% Árváltozás (7D) -13.28%

MicroBuy Bot (MICROBUY) valós idejű ár: $0.00003015. Az elmúlt 24 órában, a(z)MICROBUY legalacsonyabb ára $ 0.00002978, legmagasabb ára pedig $ 0.00003071 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MICROBUY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00189287, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002975 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MICROBUY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.10% az elmúlt 24 órában, és -13.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MicroBuy Bot (MICROBUY) piaci információk

Piaci érték $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

A(z) MicroBuy Bot jelenlegi piaci plafonja $ 30.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MICROBUY keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999999.9999999. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.15K.