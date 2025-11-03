TőzsdeDEX+
A(z) élő MicroBuy Bot ár ma 0.00003015 USD. Kövesd nyomon a(z) MICROBUY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MICROBUY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MICROBUY

MICROBUY árinformációk

Mi a(z) MICROBUY

MICROBUY hivatalos webhely

MICROBUY tokenomikai adatai

MICROBUY árelőrejelzés

MicroBuy Bot Logó

MicroBuy Bot Ár (MICROBUY)

Nem listázott

1 MICROBUY-USD élő ár:

0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:59:35 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00002978
$ 0.00002978
24h alacsony
$ 0.00003071
$ 0.00003071
24h magas

$ 0.00002978
$ 0.00002978$ 0.00002978

$ 0.00003071
$ 0.00003071$ 0.00003071

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0.00002975
$ 0.00002975$ 0.00002975

+0.10%

-13.28%

-13.28%

MicroBuy Bot (MICROBUY) valós idejű ár: $0.00003015. Az elmúlt 24 órában, a(z)MICROBUY legalacsonyabb ára $ 0.00002978, legmagasabb ára pedig $ 0.00003071 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MICROBUY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00189287, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002975 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MICROBUY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.10% az elmúlt 24 órában, és -13.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MicroBuy Bot (MICROBUY) piaci információk

$ 30.15K
$ 30.15K$ 30.15K

$ 30.15K
$ 30.15K$ 30.15K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

A(z) MicroBuy Bot jelenlegi piaci plafonja $ 30.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MICROBUY keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999999.9999999. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.15K.

MicroBuy Bot (MICROBUY) árelőzmények USD

A(z) MicroBuy BotUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MicroBuy Bot USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000292358.
A(z) MicroBuy Bot USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MicroBuy Bot USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.10%
30 nap$ -0.0000292358-96.96%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MicroBuy Bot (MICROBUY) Erőforrás

Hivatalos webhely

MicroBuy Bot árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MicroBuy Bot (MICROBUY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MicroBuy Bot (MICROBUY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MicroBuy Bot rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MicroBuy Bot árelőrejelzését most!

MICROBUY helyi valutákra

MicroBuy Bot (MICROBUY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MicroBuy Bot (MICROBUY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MICROBUY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MicroBuy Bot (MICROBUY)

Mennyit ér ma a(z) MicroBuy Bot (MICROBUY)?
A(z) élő MICROBUY ár a(z) USD esetében 0.00003015 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MICROBUY ára a(z) USD esetében?
A(z) MICROBUY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003015. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MicroBuy Bot piaci plafonja?
A(z) MICROBUY piaci plafonja $ 30.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MICROBUY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MICROBUY keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) MICROBUY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MICROBUY mindenkori legmagasabb ára 0.00189287 USD.
Mi volt a(z) MICROBUY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MICROBUY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002975 USD.
Mekkora a(z) MICROBUY kereskedési volumene?
A(z) MICROBUY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MICROBUY ára emelkedni fog idén?
A(z) MICROBUY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MICROBUY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:59:35 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

