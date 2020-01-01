michi ($MICHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) michi ($MICHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

michi ($MICHI) tokennel kapcsolatos információk MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Hivatalos webhely: https://michi.xyz Fehér könyv: https://michi.xyz Vásárolj most $MICHI tokent!

michi ($MICHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) michi ($MICHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Teljes tokenszám: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Minden idők csúcspontja: $ 0.587659 $ 0.587659 $ 0.587659 Minden idők mélypontja: $ 0.01355204 $ 0.01355204 $ 0.01355204 Jelenlegi ár: $ 0.02220492 $ 0.02220492 $ 0.02220492 További tudnivalók a(z) michi ($MICHI) áráról

michi ($MICHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) michi ($MICHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $MICHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $MICHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $MICHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $MICHI token élő árfolyamát!

$MICHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $MICHI kapcsán? $MICHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $MICHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

