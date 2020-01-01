MIAOCoin (MIAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MIAOCoin (MIAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MIAOCoin (MIAO) tokennel kapcsolatos információk Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way. Hivatalos webhely: https://www.miao.cool/ Fehér könyv: https://www.miao.cool/ Vásárolj most MIAO tokent!

MIAOCoin (MIAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MIAOCoin (MIAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Minden idők csúcspontja: $ 0.01560977 $ 0.01560977 $ 0.01560977 Minden idők mélypontja: $ 0.00115981 $ 0.00115981 $ 0.00115981 Jelenlegi ár: $ 0.00119021 $ 0.00119021 $ 0.00119021 További tudnivalók a(z) MIAOCoin (MIAO) áráról

MIAOCoin (MIAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MIAOCoin (MIAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MIAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MIAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIAO token élő árfolyamát!

MIAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIAO kapcsán? MIAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MIAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

