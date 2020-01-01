Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokennel kapcsolatos információk What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community. Hivatalos webhely: https://miprami.gg Vásárolj most MIPRAMI tokent!

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.29K $ 39.29K $ 39.29K Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.29K $ 39.29K $ 39.29K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) áráról

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIPRAMI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MIPRAMI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MIPRAMI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIPRAMI token élő árfolyamát!

MIPRAMI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIPRAMI kapcsán? MIPRAMI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MIPRAMI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!