mfercoin (MFER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00339892 24h alacsony $ 0.00389164 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.263597 Legalacsonyabb ár $ 0.00340041 Árváltozás (1H) -2.82% Árváltozás (1D) -10.72% Árváltozás (7D) -29.13%

mfercoin (MFER) valós idejű ár: $0.00340172. Az elmúlt 24 órában, a(z)MFER legalacsonyabb ára $ 0.00339892, legmagasabb ára pedig $ 0.00389164 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MFER valaha volt legmagasabb ára $ 0.263597, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00340041 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MFER változása a következő volt: -2.82% az elmúlt órában, -10.72% az elmúlt 24 órában, és -29.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

mfercoin (MFER) piaci információk

Piaci érték $ 3.40M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.40M Forgalomban lévő készlet 1000.00M Teljes tokenszám 999,998,066.04

A(z) mfercoin jelenlegi piaci plafonja $ 3.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MFER keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998066.04. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.40M.