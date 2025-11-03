MexCrewn (MEXCREWN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00116358 $ 0.00116358 $ 0.00116358 24h alacsony $ 0.00136178 $ 0.00136178 $ 0.00136178 24h magas 24h alacsony $ 0.00116358$ 0.00116358 $ 0.00116358 24h magas $ 0.00136178$ 0.00136178 $ 0.00136178 Minden idők csúcspontja $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Legalacsonyabb ár $ 0.00071794$ 0.00071794 $ 0.00071794 Árváltozás (1H) -1.25% Árváltozás (1D) -7.33% Árváltozás (7D) -20.32% Árváltozás (7D) -20.32%

MexCrewn (MEXCREWN) valós idejű ár: $0.00116206. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEXCREWN legalacsonyabb ára $ 0.00116358, legmagasabb ára pedig $ 0.00136178 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEXCREWN valaha volt legmagasabb ára $ 0.008046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00071794 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEXCREWN változása a következő volt: -1.25% az elmúlt órában, -7.33% az elmúlt 24 órában, és -20.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MexCrewn (MEXCREWN) piaci információk

Piaci érték $ 116.36K$ 116.36K $ 116.36K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 116.36K$ 116.36K $ 116.36K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) MexCrewn jelenlegi piaci plafonja $ 116.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEXCREWN keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 116.36K.