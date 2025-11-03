MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24h alacsony $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24h magas 24h alacsony $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24h magas $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Minden idők csúcspontja $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Legalacsonyabb ár $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) +0.03% Árváltozás (7D) +0.03%

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) valós idejű ár: $1.021. Az elmúlt 24 órában, a(z)MCUSDT0 legalacsonyabb ára $ 1.021, legmagasabb ára pedig $ 1.021 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MCUSDT0 valaha volt legmagasabb ára $ 1.031, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.958761 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MCUSDT0 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) piaci információk

Piaci érték $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Forgalomban lévő készlet 1.60M 1.60M 1.60M Teljes tokenszám 1,599,317.410890731 1,599,317.410890731 1,599,317.410890731

A(z) MEV Capital USDT0 jelenlegi piaci plafonja $ 1.63M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MCUSDT0 keringésben lévő tokenszáma 1.60M, és a teljes tokenszám 1599317.410890731. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.63M.