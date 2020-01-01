Meupass (MPS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Meupass (MPS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Meupass (MPS) tokennel kapcsolatos információk Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Hivatalos webhely: http://token.meupass.com Fehér könyv: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en Vásárolj most MPS tokent!

Meupass (MPS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Meupass (MPS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 392.85K $ 392.85K $ 392.85K Teljes tokenszám: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.32M $ 20.32M $ 20.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 483.34K $ 483.34K $ 483.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.04520831 $ 0.04520831 $ 0.04520831 Minden idők mélypontja: $ 0.00850542 $ 0.00850542 $ 0.00850542 Jelenlegi ár: $ 0.01933376 $ 0.01933376 $ 0.01933376 További tudnivalók a(z) Meupass (MPS) áráról

Meupass (MPS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Meupass (MPS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MPS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MPS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MPS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MPS token élő árfolyamát!

