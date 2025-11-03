Metronome Synth USD (MSUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.995376 $ 0.995376 $ 0.995376 24h alacsony $ 0.998597 $ 0.998597 $ 0.998597 24h magas 24h alacsony $ 0.995376$ 0.995376 $ 0.995376 24h magas $ 0.998597$ 0.998597 $ 0.998597 Minden idők csúcspontja $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Legalacsonyabb ár $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Árváltozás (1H) -0.19% Árváltozás (1D) -0.20% Árváltozás (7D) -1.03% Árváltozás (7D) -1.03%

Metronome Synth USD (MSUSD) valós idejű ár: $0.995238. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSUSD legalacsonyabb ára $ 0.995376, legmagasabb ára pedig $ 0.998597 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSUSD valaha volt legmagasabb ára $ 3.43, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.427862 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSUSD változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -0.20% az elmúlt 24 órában, és -1.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metronome Synth USD (MSUSD) piaci információk

Piaci érték $ 20.24M$ 20.24M $ 20.24M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 20.24M$ 20.24M $ 20.24M Forgalomban lévő készlet 20.32M 20.32M 20.32M Teljes tokenszám 20,321,781.7563404 20,321,781.7563404 20,321,781.7563404

A(z) Metronome Synth USD jelenlegi piaci plafonja $ 20.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSUSD keringésben lévő tokenszáma 20.32M, és a teljes tokenszám 20321781.7563404. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.24M.