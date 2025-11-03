Metaverse Face (MEFA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002817 24h alacsony $ 0.00002964 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00148951 Legalacsonyabb ár $ 0.00002582 Árváltozás (1H) -1.24% Árváltozás (1D) -4.38% Árváltozás (7D) -8.55%

Metaverse Face (MEFA) valós idejű ár: $0.00002819. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEFA legalacsonyabb ára $ 0.00002817, legmagasabb ára pedig $ 0.00002964 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEFA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00148951, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002582 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEFA változása a következő volt: -1.24% az elmúlt órában, -4.38% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metaverse Face (MEFA) piaci információk

Piaci érték $ 268.07K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 282.04K Forgalomban lévő készlet 9.50B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0

A(z) Metaverse Face jelenlegi piaci plafonja $ 268.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEFA keringésben lévő tokenszáma 9.50B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 282.04K.