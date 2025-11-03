Metaverse Face Ár (MEFA)
Metaverse Face (MEFA) valós idejű ár: $0.00002819. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEFA legalacsonyabb ára $ 0.00002817, legmagasabb ára pedig $ 0.00002964 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEFA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00148951, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002582 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEFA változása a következő volt: -1.24% az elmúlt órában, -4.38% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Metaverse Face jelenlegi piaci plafonja $ 268.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEFA keringésben lévő tokenszáma 9.50B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 282.04K.
A(z) Metaverse FaceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Metaverse Face USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000034940.
A(z) Metaverse Face USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000019838.
A(z) Metaverse Face USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0000055472461921493.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-4.38%
|30 nap
|$ -0.0000034940
|-12.39%
|60 nap
|$ -0.0000019838
|-7.03%
|90 nap
|$ -0.0000055472461921493
|-16.44%
Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.
A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!
Mennyit fog érni a(z) Metaverse Face (MEFA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Metaverse Face (MEFA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Metaverse Face rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Metaverse Face árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Metaverse Face (MEFA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEFA token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
