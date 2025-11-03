TőzsdeDEX+
A(z) élő Metaverse Face ár ma 0.00002819 USD. Kövesd nyomon a(z) MEFA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEFA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEFA

MEFA árinformációk

Mi a(z) MEFA

MEFA fehér könyv

MEFA hivatalos webhely

MEFA tokenomikai adatai

MEFA árelőrejelzés

Metaverse Face Logó

Metaverse Face Ár (MEFA)

Nem listázott

1 MEFA-USD élő ár:

--
----
-4.40%1D
mexc
USD
Metaverse Face (MEFA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:44 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00002817
$ 0.00002817$ 0.00002817
24h alacsony
$ 0.00002964
$ 0.00002964$ 0.00002964
24h magas

$ 0.00002817
$ 0.00002817$ 0.00002817

$ 0.00002964
$ 0.00002964$ 0.00002964

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0.00002582
$ 0.00002582$ 0.00002582

-1.24%

-4.38%

-8.55%

-8.55%

Metaverse Face (MEFA) valós idejű ár: $0.00002819. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEFA legalacsonyabb ára $ 0.00002817, legmagasabb ára pedig $ 0.00002964 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEFA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00148951, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002582 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEFA változása a következő volt: -1.24% az elmúlt órában, -4.38% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metaverse Face (MEFA) piaci információk

$ 268.07K
$ 268.07K$ 268.07K

--
----

$ 282.04K
$ 282.04K$ 282.04K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Metaverse Face jelenlegi piaci plafonja $ 268.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEFA keringésben lévő tokenszáma 9.50B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 282.04K.

Metaverse Face (MEFA) árelőzmények USD

A(z) Metaverse FaceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Metaverse Face USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000034940.
A(z) Metaverse Face USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000019838.
A(z) Metaverse Face USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0000055472461921493.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.38%
30 nap$ -0.0000034940-12.39%
60 nap$ -0.0000019838-7.03%
90 nap$ -0.0000055472461921493-16.44%

Mi a(z) Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Metaverse Face (MEFA) Erőforrás

Metaverse Face árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Metaverse Face (MEFA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Metaverse Face (MEFA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Metaverse Face rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Metaverse Face árelőrejelzését most!

MEFA helyi valutákra

Metaverse Face (MEFA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Metaverse Face (MEFA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEFA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Metaverse Face (MEFA)

Mennyit ér ma a(z) Metaverse Face (MEFA)?
A(z) élő MEFA ár a(z) USD esetében 0.00002819 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEFA ára a(z) USD esetében?
A(z) MEFA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00002819. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Metaverse Face piaci plafonja?
A(z) MEFA piaci plafonja $ 268.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEFA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEFA keringésben lévő tokenszáma 9.50B USD.
Mi volt a(z) MEFA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEFA mindenkori legmagasabb ára 0.00148951 USD.
Mi volt a(z) MEFA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEFA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002582 USD.
Mekkora a(z) MEFA kereskedési volumene?
A(z) MEFA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEFA ára emelkedni fog idén?
A(z) MEFA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEFA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:44 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

