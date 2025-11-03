TőzsdeDEX+
A(z) élő Metavault Trade ár ma 0.04647368 USD. Kövesd nyomon a(z) MVX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MVX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MVX

MVX árinformációk

Mi a(z) MVX

MVX hivatalos webhely

MVX tokenomikai adatai

MVX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Metavault Trade Logó

Metavault Trade Ár (MVX)

Nem listázott

1 MVX-USD élő ár:

$0.04647368
$0.04647368
+3.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Metavault Trade (MVX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:37 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04482099
$ 0.04482099
24h alacsony
$ 0.04827324
$ 0.04827324
24h magas

$ 0.04482099
$ 0.04482099

$ 0.04827324
$ 0.04827324

$ 4.62
$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601

-0.58%

+3.69%

-7.24%

-7.24%

Metavault Trade (MVX) valós idejű ár: $0.04647368. Az elmúlt 24 órában, a(z)MVX legalacsonyabb ára $ 0.04482099, legmagasabb ára pedig $ 0.04827324 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MVX valaha volt legmagasabb ára $ 4.62, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00148601 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MVX változása a következő volt: -0.58% az elmúlt órában, +3.69% az elmúlt 24 órában, és -7.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metavault Trade (MVX) piaci információk

$ 116.77K
$ 116.77K

--
--

$ 185.90K
$ 185.90K

2.51M
2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0

A(z) Metavault Trade jelenlegi piaci plafonja $ 116.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MVX keringésben lévő tokenszáma 2.51M, és a teljes tokenszám 4000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 185.90K.

Metavault Trade (MVX) árelőzmények USD

A(z) Metavault TradeUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00165269.
A(z) Metavault Trade USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0051168032.
A(z) Metavault Trade USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0131540312.
A(z) Metavault Trade USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0039129641505912.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00165269+3.69%
30 nap$ -0.0051168032-11.01%
60 nap$ -0.0131540312-28.30%
90 nap$ -0.0039129641505912-7.76%

Mi a(z) Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Metavault Trade (MVX) Erőforrás

Hivatalos webhely

Metavault Trade árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Metavault Trade (MVX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Metavault Trade (MVX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Metavault Trade rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Metavault Trade árelőrejelzését most!

MVX helyi valutákra

Metavault Trade (MVX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Metavault Trade (MVX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MVX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Metavault Trade (MVX)

Mennyit ér ma a(z) Metavault Trade (MVX)?
A(z) élő MVX ár a(z) USD esetében 0.04647368 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MVX ára a(z) USD esetében?
A(z) MVX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04647368. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Metavault Trade piaci plafonja?
A(z) MVX piaci plafonja $ 116.77K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MVX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MVX keringésben lévő tokenszáma 2.51M USD.
Mi volt a(z) MVX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MVX mindenkori legmagasabb ára 4.62 USD.
Mi volt a(z) MVX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MVX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00148601 USD.
Mekkora a(z) MVX kereskedési volumene?
A(z) MVX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MVX ára emelkedni fog idén?
A(z) MVX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MVX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:37 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,000.00

$3,736.34

$0.02320

$1.0692

$177.55

$108,000.00

$3,736.34

$177.55

$83.16

$2.4294

$0.00000

$0.00000

$0.0350

$0.05820

$0.10507

$0.000000002021

$0.02065

$0.0000481

$0.00006396

$0.000000000502

