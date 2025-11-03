Metavault Trade (MVX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.04482099 $ 0.04482099 $ 0.04482099 24h alacsony $ 0.04827324 $ 0.04827324 $ 0.04827324 24h magas 24h alacsony $ 0.04482099$ 0.04482099 $ 0.04482099 24h magas $ 0.04827324$ 0.04827324 $ 0.04827324 Minden idők csúcspontja $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Legalacsonyabb ár $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Árváltozás (1H) -0.58% Árváltozás (1D) +3.69% Árváltozás (7D) -7.24% Árváltozás (7D) -7.24%

Metavault Trade (MVX) valós idejű ár: $0.04647368. Az elmúlt 24 órában, a(z)MVX legalacsonyabb ára $ 0.04482099, legmagasabb ára pedig $ 0.04827324 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MVX valaha volt legmagasabb ára $ 4.62, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00148601 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MVX változása a következő volt: -0.58% az elmúlt órában, +3.69% az elmúlt 24 órában, és -7.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metavault Trade (MVX) piaci információk

Piaci érték $ 116.77K$ 116.77K $ 116.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 185.90K$ 185.90K $ 185.90K Forgalomban lévő készlet 2.51M 2.51M 2.51M Teljes tokenszám 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

A(z) Metavault Trade jelenlegi piaci plafonja $ 116.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MVX keringésben lévő tokenszáma 2.51M, és a teljes tokenszám 4000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 185.90K.