Metaplex (MPLX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.215357 24h alacsony $ 0.223547 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.896784 Legalacsonyabb ár $ 0.02528374 Árváltozás (1H) -1.09% Árváltozás (1D) -2.40% Árváltozás (7D) -7.86%

Metaplex (MPLX) valós idejű ár: $0.215329. Az elmúlt 24 órában, a(z)MPLX legalacsonyabb ára $ 0.215357, legmagasabb ára pedig $ 0.223547 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MPLX valaha volt legmagasabb ára $ 0.896784, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02528374 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MPLX változása a következő volt: -1.09% az elmúlt órában, -2.40% az elmúlt 24 órában, és -7.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metaplex (MPLX) piaci információk

Piaci érték $ 123.03M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 215.57M Forgalomban lévő készlet 570.73M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Metaplex jelenlegi piaci plafonja $ 123.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MPLX keringésben lévő tokenszáma 570.73M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 215.57M.