A(z) élő MetaMask USD ár ma 0.996413 USD. Kövesd nyomon a(z) MUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MUSD

MUSD árinformációk

Mi a(z) MUSD

MUSD hivatalos webhely

MUSD tokenomikai adatai

MUSD árelőrejelzés

MetaMask USD Logó

MetaMask USD Ár (MUSD)

Nem listázott

1 MUSD-USD élő ár:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
USD
MetaMask USD (MUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:24 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.99407
$ 0.99407$ 0.99407
24h alacsony
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24h magas

$ 0.99407
$ 0.99407$ 0.99407

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.925488
$ 0.925488$ 0.925488

-0.33%

-0.36%

-0.38%

-0.38%

MetaMask USD (MUSD) valós idejű ár: $0.996413. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUSD legalacsonyabb ára $ 0.99407, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.085, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.925488 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUSD változása a következő volt: -0.33% az elmúlt órában, -0.36% az elmúlt 24 órában, és -0.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MetaMask USD (MUSD) piaci információk

$ 52.52M
$ 52.52M$ 52.52M

--
----

$ 52.52M
$ 52.52M$ 52.52M

52.72M
52.72M 52.72M

54,718,975.885557
54,718,975.885557 54,718,975.885557

A(z) MetaMask USD jelenlegi piaci plafonja $ 52.52M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUSD keringésben lévő tokenszáma 52.72M, és a teljes tokenszám 54718975.885557. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.52M.

MetaMask USD (MUSD) árelőzmények USD

A(z) MetaMask USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0036819573189774.
A(z) MetaMask USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0040560983.
A(z) MetaMask USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0168921895.
A(z) MetaMask USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0036819573189774-0.36%
30 nap$ -0.0040560983-0.40%
60 nap$ +0.0168921895+1.70%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MetaMask USD (MUSD) Erőforrás

Hivatalos webhely

MetaMask USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MetaMask USD (MUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MetaMask USD (MUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MetaMask USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MetaMask USD árelőrejelzését most!

MUSD helyi valutákra

MetaMask USD (MUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MetaMask USD (MUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MetaMask USD (MUSD)

Mennyit ér ma a(z) MetaMask USD (MUSD)?
A(z) élő MUSD ár a(z) USD esetében 0.996413 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) MUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.996413. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MetaMask USD piaci plafonja?
A(z) MUSD piaci plafonja $ 52.52M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MUSD keringésben lévő tokenszáma 52.72M USD.
Mi volt a(z) MUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MUSD mindenkori legmagasabb ára 1.085 USD.
Mi volt a(z) MUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.925488 USD.
Mekkora a(z) MUSD kereskedési volumene?
A(z) MUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) MUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:24 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

