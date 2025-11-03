MetaMask USD (MUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.99407 $ 0.99407 $ 0.99407 24h alacsony $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24h magas 24h alacsony $ 0.99407$ 0.99407 $ 0.99407 24h magas $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Minden idők csúcspontja $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Legalacsonyabb ár $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 Árváltozás (1H) -0.33% Árváltozás (1D) -0.36% Árváltozás (7D) -0.38% Árváltozás (7D) -0.38%

MetaMask USD (MUSD) valós idejű ár: $0.996413. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUSD legalacsonyabb ára $ 0.99407, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.085, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.925488 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUSD változása a következő volt: -0.33% az elmúlt órában, -0.36% az elmúlt 24 órában, és -0.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MetaMask USD (MUSD) piaci információk

Piaci érték $ 52.52M$ 52.52M $ 52.52M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 52.52M$ 52.52M $ 52.52M Forgalomban lévő készlet 52.72M 52.72M 52.72M Teljes tokenszám 54,718,975.885557 54,718,975.885557 54,718,975.885557

A(z) MetaMask USD jelenlegi piaci plafonja $ 52.52M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUSD keringésben lévő tokenszáma 52.72M, és a teljes tokenszám 54718975.885557. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.52M.