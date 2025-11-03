Metamars (MARS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00457965 $ 0.00457965 $ 0.00457965 24h alacsony $ 0.00544991 $ 0.00544991 $ 0.00544991 24h magas 24h alacsony $ 0.00457965$ 0.00457965 $ 0.00457965 24h magas $ 0.00544991$ 0.00544991 $ 0.00544991 Minden idők csúcspontja $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Legalacsonyabb ár $ 0.00099781$ 0.00099781 $ 0.00099781 Árváltozás (1H) -15.96% Árváltozás (1D) -4.23% Árváltozás (7D) -17.48% Árváltozás (7D) -17.48%

Metamars (MARS) valós idejű ár: $0.00457965. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARS legalacsonyabb ára $ 0.00457965, legmagasabb ára pedig $ 0.00544991 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARS valaha volt legmagasabb ára $ 1.88, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00099781 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARS változása a következő volt: -15.96% az elmúlt órában, -4.23% az elmúlt 24 órában, és -17.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metamars (MARS) piaci információk

Piaci érték $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Forgalomban lévő készlet 226.53M 226.53M 226.53M Teljes tokenszám 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

A(z) Metamars jelenlegi piaci plafonja $ 1.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARS keringésben lévő tokenszáma 226.53M, és a teljes tokenszám 260000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.19M.