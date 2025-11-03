TőzsdeDEX+
A(z) élő MetalCore ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MCG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MCG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MCG

MCG árinformációk

Mi a(z) MCG

MCG fehér könyv

MCG hivatalos webhely

MCG tokenomikai adatai

MCG árelőrejelzés

MetalCore Logó

MetalCore Ár (MCG)

Nem listázott

1 MCG-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
MetalCore (MCG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:53:51 (UTC+8)

MetalCore (MCG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02813719
$ 0.02813719$ 0.02813719

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.55%

-1.55%

MetalCore (MCG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MCG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MCG valaha volt legmagasabb ára $ 0.02813719, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MCG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MetalCore (MCG) piaci információk

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

--
----

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

408.67M
408.67M 408.67M

408,671,773.4292142
408,671,773.4292142 408,671,773.4292142

A(z) MetalCore jelenlegi piaci plafonja $ 18.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MCG keringésben lévő tokenszáma 408.67M, és a teljes tokenszám 408671773.4292142. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.68K.

MetalCore (MCG) árelőzmények USD

A(z) MetalCoreUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MetalCore USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MetalCore USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MetalCore USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-44.38%
60 nap$ 0-31.70%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MetalCore (MCG) Erőforrás

MetalCore árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MetalCore (MCG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MetalCore (MCG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MetalCore rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MetalCore árelőrejelzését most!

MCG helyi valutákra

MetalCore (MCG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MetalCore (MCG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MCG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MetalCore (MCG)

Mennyit ér ma a(z) MetalCore (MCG)?
A(z) élő MCG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MCG ára a(z) USD esetében?
A(z) MCG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MetalCore piaci plafonja?
A(z) MCG piaci plafonja $ 18.68K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MCG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MCG keringésben lévő tokenszáma 408.67M USD.
Mi volt a(z) MCG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MCG mindenkori legmagasabb ára 0.02813719 USD.
Mi volt a(z) MCG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MCG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MCG kereskedési volumene?
A(z) MCG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MCG ára emelkedni fog idén?
A(z) MCG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MCG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:53:51 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

