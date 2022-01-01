Metal Dollar (XMD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Metal Dollar (XMD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Metal Dollar (XMD) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins. Hivatalos webhely: https://metaldollar.com/mint Fehér könyv: https://metaldollar.com/MetalDollarXMD_Whitepaper.pdf Vásárolj most XMD tokent!

Metal Dollar (XMD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Metal Dollar (XMD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 838.12K $ 838.12K $ 838.12K Teljes tokenszám: $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K Keringésben lévő tokenszám: $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 838.12K $ 838.12K $ 838.12K Minden idők csúcspontja: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Minden idők mélypontja: $ 0.909529 $ 0.909529 $ 0.909529 Jelenlegi ár: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 További tudnivalók a(z) Metal Dollar (XMD) áráról

Metal Dollar (XMD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Metal Dollar (XMD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XMD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XMD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XMD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XMD token élő árfolyamát!

