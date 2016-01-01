Metal DAO (MTL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Metal DAO (MTL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Metal DAO (MTL) tokennel kapcsolatos információk Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. Hivatalos webhely: https://www.metalpay.com/ Vásárolj most MTL tokent!

Metal DAO (MTL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Metal DAO (MTL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 59.43M $ 59.43M $ 59.43M Teljes tokenszám: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M Keringésben lévő tokenszám: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 59.43M $ 59.43M $ 59.43M Minden idők csúcspontja: $ 17.03 $ 17.03 $ 17.03 Minden idők mélypontja: $ 0.117252 $ 0.117252 $ 0.117252 Jelenlegi ár: $ 0.689487 $ 0.689487 $ 0.689487 További tudnivalók a(z) Metal DAO (MTL) áráról

Metal DAO (MTL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Metal DAO (MTL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MTL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MTL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MTL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MTL token élő árfolyamát!

MTL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MTL kapcsán? MTL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MTL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

