MetacadeMax (METACADEMAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00047599 $ 0.00047599 $ 0.00047599 24h alacsony $ 0.00052103 $ 0.00052103 $ 0.00052103 24h magas 24h alacsony $ 0.00047599$ 0.00047599 $ 0.00047599 24h magas $ 0.00052103$ 0.00052103 $ 0.00052103 Minden idők csúcspontja $ 0.0011174$ 0.0011174 $ 0.0011174 Legalacsonyabb ár $ 0.00028509$ 0.00028509 $ 0.00028509 Árváltozás (1H) -1.33% Árváltozás (1D) -6.31% Árváltozás (7D) -30.76% Árváltozás (7D) -30.76%

MetacadeMax (METACADEMAX) valós idejű ár: $0.00047494. Az elmúlt 24 órában, a(z)METACADEMAX legalacsonyabb ára $ 0.00047599, legmagasabb ára pedig $ 0.00052103 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) METACADEMAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.0011174, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00028509 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) METACADEMAX változása a következő volt: -1.33% az elmúlt órában, -6.31% az elmúlt 24 órában, és -30.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MetacadeMax (METACADEMAX) piaci információk

Piaci érték $ 476.46K$ 476.46K $ 476.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 476.46K$ 476.46K $ 476.46K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) MetacadeMax jelenlegi piaci plafonja $ 476.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) METACADEMAX keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 476.46K.