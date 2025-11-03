META FINANCIAL AI (MEFAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00368919 $ 0.00368919 $ 0.00368919 24h alacsony $ 0.00466678 $ 0.00466678 $ 0.00466678 24h magas 24h alacsony $ 0.00368919$ 0.00368919 $ 0.00368919 24h magas $ 0.00466678$ 0.00466678 $ 0.00466678 Minden idők csúcspontja $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -6.90% Árváltozás (1D) -10.16% Árváltozás (7D) -22.50% Árváltozás (7D) -22.50%

META FINANCIAL AI (MEFAI) valós idejű ár: $0.0037527. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEFAI legalacsonyabb ára $ 0.00368919, legmagasabb ára pedig $ 0.00466678 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEFAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.02723048, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEFAI változása a következő volt: -6.90% az elmúlt órában, -10.16% az elmúlt 24 órában, és -22.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

META FINANCIAL AI (MEFAI) piaci információk

Piaci érték $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Forgalomban lévő készlet 581.12M 581.12M 581.12M Teljes tokenszám 581,117,073.1380523 581,117,073.1380523 581,117,073.1380523

A(z) META FINANCIAL AI jelenlegi piaci plafonja $ 2.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEFAI keringésben lévő tokenszáma 581.12M, és a teljes tokenszám 581117073.1380523. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.18M.