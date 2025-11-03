TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptót
A(z) élő META FINANCIAL AI ár ma 0.0037527 USD. Kövesd nyomon a(z) MEFAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEFAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEFAI

MEFAI árinformációk

Mi a(z) MEFAI

MEFAI fehér könyv

MEFAI hivatalos webhely

MEFAI tokenomikai adatai

MEFAI árelőrejelzés

META FINANCIAL AI Ár (MEFAI)

$0.00368919
-11.70%1D
META FINANCIAL AI (MEFAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:57:57 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) árinformáció (USD)

$ 0.00368919
24h alacsony
$ 0.00466678
24h magas

$ 0.00368919
$ 0.00466678
$ 0.02723048
$ 0
-6.90%

-10.16%

-22.50%

-22.50%

META FINANCIAL AI (MEFAI) valós idejű ár: $0.0037527. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEFAI legalacsonyabb ára $ 0.00368919, legmagasabb ára pedig $ 0.00466678 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEFAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.02723048, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEFAI változása a következő volt: -6.90% az elmúlt órában, -10.16% az elmúlt 24 órában, és -22.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

META FINANCIAL AI (MEFAI) piaci információk

$ 2.18M
--
$ 2.18M
581.12M
581,117,073.1380523
A(z) META FINANCIAL AI jelenlegi piaci plafonja $ 2.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEFAI keringésben lévő tokenszáma 581.12M, és a teljes tokenszám 581117073.1380523. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.18M.

META FINANCIAL AI (MEFAI) árelőzmények USD

A(z) META FINANCIAL AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000424600829717328.
A(z) META FINANCIAL AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0245217637.
A(z) META FINANCIAL AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0534936562.
A(z) META FINANCIAL AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

META FINANCIAL AI (MEFAI) Erőforrás

META FINANCIAL AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) META FINANCIAL AI (MEFAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) META FINANCIAL AI (MEFAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) META FINANCIAL AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) META FINANCIAL AI árelőrejelzését most!

MEFAI helyi valutákra

META FINANCIAL AI (MEFAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) META FINANCIAL AI (MEFAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEFAI token kapcsán!

Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:57:57 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

