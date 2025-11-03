Messiah (MSIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.087798 $ 0.087798 $ 0.087798 24h alacsony $ 0.092446 $ 0.092446 $ 0.092446 24h magas 24h alacsony $ 0.087798$ 0.087798 $ 0.087798 24h magas $ 0.092446$ 0.092446 $ 0.092446 Minden idők csúcspontja $ 0.539528$ 0.539528 $ 0.539528 Legalacsonyabb ár $ 0.054834$ 0.054834 $ 0.054834 Árváltozás (1H) -2.56% Árváltozás (1D) -4.17% Árváltozás (7D) -13.43% Árváltozás (7D) -13.43%

Messiah (MSIA) valós idejű ár: $0.087612. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSIA legalacsonyabb ára $ 0.087798, legmagasabb ára pedig $ 0.092446 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSIA valaha volt legmagasabb ára $ 0.539528, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.054834 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSIA változása a következő volt: -2.56% az elmúlt órában, -4.17% az elmúlt 24 órában, és -13.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Messiah (MSIA) piaci információk

Piaci érték $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Forgalomban lévő készlet 12.15M 12.15M 12.15M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Messiah jelenlegi piaci plafonja $ 1.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSIA keringésben lévő tokenszáma 12.15M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.76M.