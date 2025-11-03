TőzsdeDEX+
A(z) élő Messiah ár ma 0.087612 USD. Kövesd nyomon a(z) MSIA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSIA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MSIA

MSIA árinformációk

Mi a(z) MSIA

MSIA fehér könyv

MSIA hivatalos webhely

MSIA tokenomikai adatai

MSIA árelőrejelzés

Messiah Logó

Messiah Ár (MSIA)

1 MSIA-USD élő ár:

$0.087777
$0.087777$0.087777
-3.90%1D
mexc
USD
Messiah (MSIA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:57:50 (UTC+8)

Messiah (MSIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.087798
$ 0.087798$ 0.087798
24h alacsony
$ 0.092446
$ 0.092446$ 0.092446
24h magas

$ 0.087798
$ 0.087798$ 0.087798

$ 0.092446
$ 0.092446$ 0.092446

$ 0.539528
$ 0.539528$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834$ 0.054834

-2.56%

-4.17%

-13.43%

-13.43%

Messiah (MSIA) valós idejű ár: $0.087612. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSIA legalacsonyabb ára $ 0.087798, legmagasabb ára pedig $ 0.092446 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSIA valaha volt legmagasabb ára $ 0.539528, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.054834 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSIA változása a következő volt: -2.56% az elmúlt órában, -4.17% az elmúlt 24 órában, és -13.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Messiah (MSIA) piaci információk

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M

12.15M
12.15M 12.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Messiah jelenlegi piaci plafonja $ 1.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSIA keringésben lévő tokenszáma 12.15M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.76M.

Messiah (MSIA) árelőzmények USD

A(z) MessiahUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00382066711451331.
A(z) Messiah USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0527921087.
A(z) Messiah USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0556795374.
A(z) Messiah USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00382066711451331-4.17%
30 nap$ -0.0527921087-60.25%
60 nap$ -0.0556795374-63.55%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Messiah (MSIA) Erőforrás

Messiah árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Messiah (MSIA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Messiah (MSIA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Messiah rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Messiah árelőrejelzését most!

MSIA helyi valutákra

Messiah (MSIA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Messiah (MSIA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MSIA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Messiah (MSIA)

Mennyit ér ma a(z) Messiah (MSIA)?
A(z) élő MSIA ár a(z) USD esetében 0.087612 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MSIA ára a(z) USD esetében?
A(z) MSIA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.087612. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Messiah piaci plafonja?
A(z) MSIA piaci plafonja $ 1.06M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MSIA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MSIA keringésben lévő tokenszáma 12.15M USD.
Mi volt a(z) MSIA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MSIA mindenkori legmagasabb ára 0.539528 USD.
Mi volt a(z) MSIA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MSIA mindenkori legalacsonyabb ára 0.054834 USD.
Mekkora a(z) MSIA kereskedési volumene?
A(z) MSIA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MSIA ára emelkedni fog idén?
A(z) MSIA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MSIA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:57:50 (UTC+8)

Messiah (MSIA) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

