Meso Finance (MESO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01036063 Legalacsonyabb ár $ 0.00382898 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -8.17%

Meso Finance (MESO) valós idejű ár: $0.00421647. Az elmúlt 24 órában, a(z)MESO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MESO valaha volt legmagasabb ára $ 0.01036063, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00382898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MESO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meso Finance (MESO) piaci információk

Piaci érték $ 159.70K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.22M Forgalomban lévő készlet 37.88M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Meso Finance jelenlegi piaci plafonja $ 159.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MESO keringésben lévő tokenszáma 37.88M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.22M.