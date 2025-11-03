TőzsdeDEX+
A(z) élő Meso Finance ár ma 0.00421647 USD. Kövesd nyomon a(z) MESO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MESO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MESO

MESO árinformációk

Mi a(z) MESO

MESO hivatalos webhely

MESO tokenomikai adatai

MESO árelőrejelzés

Meso Finance Logó

Meso Finance Ár (MESO)

Nem listázott

1 MESO-USD élő ár:

$0.00421647
$0.00421647$0.00421647
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Meso Finance (MESO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:57:43 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01036063
$ 0.01036063$ 0.01036063

$ 0.00382898
$ 0.00382898$ 0.00382898

--

--

-8.17%

-8.17%

Meso Finance (MESO) valós idejű ár: $0.00421647. Az elmúlt 24 órában, a(z)MESO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MESO valaha volt legmagasabb ára $ 0.01036063, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00382898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MESO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meso Finance (MESO) piaci információk

$ 159.70K
$ 159.70K$ 159.70K

--
----

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

37.88M
37.88M 37.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Meso Finance jelenlegi piaci plafonja $ 159.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MESO keringésben lévő tokenszáma 37.88M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.22M.

Meso Finance (MESO) árelőzmények USD

A(z) Meso FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Meso Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0017392146.
A(z) Meso Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0011493920.
A(z) Meso Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0017472324795183785.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0017392146-41.24%
60 nap$ -0.0011493920-27.25%
90 nap$ -0.0017472324795183785-29.29%

Mi a(z) Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Meso Finance (MESO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Meso Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Meso Finance (MESO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Meso Finance (MESO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Meso Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Meso Finance árelőrejelzését most!

MESO helyi valutákra

Meso Finance (MESO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Meso Finance (MESO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MESO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Meso Finance (MESO)

Mennyit ér ma a(z) Meso Finance (MESO)?
A(z) élő MESO ár a(z) USD esetében 0.00421647 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MESO ára a(z) USD esetében?
A(z) MESO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00421647. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Meso Finance piaci plafonja?
A(z) MESO piaci plafonja $ 159.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MESO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MESO keringésben lévő tokenszáma 37.88M USD.
Mi volt a(z) MESO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MESO mindenkori legmagasabb ára 0.01036063 USD.
Mi volt a(z) MESO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MESO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00382898 USD.
Mekkora a(z) MESO kereskedési volumene?
A(z) MESO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MESO ára emelkedni fog idén?
A(z) MESO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MESO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:57:43 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

