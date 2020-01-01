MERO Mercury Coin (MERO) tokenomikai adatai
Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.
MERO Mercury Coin (MERO) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MERO Mercury Coin (MERO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
MERO Mercury Coin (MERO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) MERO Mercury Coin (MERO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MERO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MERO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MERO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MERO token élő árfolyamát!
MERO árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MERO kapcsán? MERO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
