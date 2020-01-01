MERO Mercury Coin (MERO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MERO Mercury Coin (MERO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MERO Mercury Coin (MERO) tokennel kapcsolatos információk Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe. Hivatalos webhely: https://mero.sunburn.world Vásárolj most MERO tokent!

MERO Mercury Coin (MERO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MERO Mercury Coin (MERO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 114.47K $ 114.47K $ 114.47K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 114.47K $ 114.47K $ 114.47K Minden idők csúcspontja: $ 0.00194801 $ 0.00194801 $ 0.00194801 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011447 $ 0.00011447 $ 0.00011447 További tudnivalók a(z) MERO Mercury Coin (MERO) áráról

MERO Mercury Coin (MERO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MERO Mercury Coin (MERO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MERO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MERO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MERO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MERO token élő árfolyamát!

MERO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MERO kapcsán? MERO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MERO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!