Merkle Trade (MKL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Merkle Trade (MKL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Merkle Trade (MKL) tokennel kapcsolatos információk Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Hivatalos webhely: https://merkle.trade/ Vásárolj most MKL tokent!

Merkle Trade (MKL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Merkle Trade (MKL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 35.15M $ 35.15M $ 35.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Minden idők csúcspontja: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Minden idők mélypontja: $ 0.056817 $ 0.056817 $ 0.056817 Jelenlegi ár: $ 0.063568 $ 0.063568 $ 0.063568 További tudnivalók a(z) Merkle Trade (MKL) áráról

Merkle Trade (MKL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Merkle Trade (MKL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MKL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MKL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MKL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MKL token élő árfolyamát!

MKL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MKL kapcsán? MKL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MKL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

