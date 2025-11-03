MeowIstanbul (MEOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000324 $ 0.00000324 $ 0.00000324 24h alacsony $ 0.00000335 $ 0.00000335 $ 0.00000335 24h magas 24h alacsony $ 0.00000324$ 0.00000324 $ 0.00000324 24h magas $ 0.00000335$ 0.00000335 $ 0.00000335 Minden idők csúcspontja $ 0.00000695$ 0.00000695 $ 0.00000695 Legalacsonyabb ár $ 0.00000317$ 0.00000317 $ 0.00000317 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.79% Árváltozás (7D) -5.35% Árváltozás (7D) -5.35%

MeowIstanbul (MEOW) valós idejű ár: $0.00000329. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEOW legalacsonyabb ára $ 0.00000324, legmagasabb ára pedig $ 0.00000335 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEOW valaha volt legmagasabb ára $ 0.00000695, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000317 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEOW változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -5.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MeowIstanbul (MEOW) piaci információk

Piaci érték $ 68.41K$ 68.41K $ 68.41K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 111.69K$ 111.69K $ 111.69K Forgalomban lévő készlet 20.82B 20.82B 20.82B Teljes tokenszám 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

A(z) MeowIstanbul jelenlegi piaci plafonja $ 68.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEOW keringésben lévő tokenszáma 20.82B, és a teljes tokenszám 33997387058.433. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 111.69K.