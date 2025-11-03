Memetern (MXT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02132224 $ 0.02132224 $ 0.02132224 24h alacsony $ 0.02163738 $ 0.02163738 $ 0.02163738 24h magas 24h alacsony $ 0.02132224$ 0.02132224 $ 0.02132224 24h magas $ 0.02163738$ 0.02163738 $ 0.02163738 Minden idők csúcspontja $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 Legalacsonyabb ár $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.67% Árváltozás (7D) +15.62% Árváltozás (7D) +15.62%

Memetern (MXT) valós idejű ár: $0.02141166. Az elmúlt 24 órában, a(z)MXT legalacsonyabb ára $ 0.02132224, legmagasabb ára pedig $ 0.02163738 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MXT valaha volt legmagasabb ára $ 0.02951287, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00430847 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MXT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.67% az elmúlt 24 órában, és +15.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Memetern (MXT) piaci információk

Piaci érték $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Memetern jelenlegi piaci plafonja $ 21.41M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MXT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.41M.