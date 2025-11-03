memestock (MEMESTOCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00004059 $ 0.00004059 $ 0.00004059 24h alacsony $ 0.00004646 $ 0.00004646 $ 0.00004646 24h magas 24h alacsony $ 0.00004059$ 0.00004059 $ 0.00004059 24h magas $ 0.00004646$ 0.00004646 $ 0.00004646 Minden idők csúcspontja $ 0.00073559$ 0.00073559 $ 0.00073559 Legalacsonyabb ár $ 0.00002784$ 0.00002784 $ 0.00002784 Árváltozás (1H) -0.50% Árváltozás (1D) +6.75% Árváltozás (7D) -25.95% Árváltozás (7D) -25.95%

memestock (MEMESTOCK) valós idejű ár: $0.00004333. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMESTOCK legalacsonyabb ára $ 0.00004059, legmagasabb ára pedig $ 0.00004646 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMESTOCK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00073559, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002784 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMESTOCK változása a következő volt: -0.50% az elmúlt órában, +6.75% az elmúlt 24 órában, és -25.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

memestock (MEMESTOCK) piaci információk

Piaci érték $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Forgalomban lévő készlet 999.60M 999.60M 999.60M Teljes tokenszám 999,604,470.465284 999,604,470.465284 999,604,470.465284

A(z) memestock jelenlegi piaci plafonja $ 43.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMESTOCK keringésben lévő tokenszáma 999.60M, és a teljes tokenszám 999604470.465284. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.58K.