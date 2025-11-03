TőzsdeDEX+
A(z) élő Memesis World ár ma 0.01133386 USD. Kövesd nyomon a(z) MEMS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEMS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEMS

MEMS árinformációk

Mi a(z) MEMS

MEMS fehér könyv

MEMS hivatalos webhely

MEMS tokenomikai adatai

MEMS árelőrejelzés

Memesis World Logó

Memesis World Ár (MEMS)

Nem listázott

1 MEMS-USD élő ár:

$0.01133386
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Memesis World (MEMS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:48 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.01219792
$ 0.00798364
--

--

0.00%

0.00%

Memesis World (MEMS) valós idejű ár: $0.01133386. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMS valaha volt legmagasabb ára $ 0.01219792, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00798364 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Memesis World (MEMS) piaci információk

$ 5.89M
--
$ 11.33M
530.00M
999,999,777.848888
A(z) Memesis World jelenlegi piaci plafonja $ 5.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMS keringésben lévő tokenszáma 530.00M, és a teljes tokenszám 999999777.848888. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.33M.

Memesis World (MEMS) árelőzmények USD

A(z) Memesis WorldUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Memesis World USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0005077070.
A(z) Memesis World USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0015392855.
A(z) Memesis World USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +0.0005077070+4.48%
60 nap$ +0.0015392855+13.58%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Memesis World (MEMS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Memesis World árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Memesis World (MEMS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Memesis World (MEMS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Memesis World rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Memesis World árelőrejelzését most!

MEMS helyi valutákra

Memesis World (MEMS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Memesis World (MEMS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEMS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Memesis World (MEMS)

Mennyit ér ma a(z) Memesis World (MEMS)?
A(z) élő MEMS ár a(z) USD esetében 0.01133386 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEMS ára a(z) USD esetében?
A(z) MEMS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01133386. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Memesis World piaci plafonja?
A(z) MEMS piaci plafonja $ 5.89M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEMS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEMS keringésben lévő tokenszáma 530.00M USD.
Mi volt a(z) MEMS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEMS mindenkori legmagasabb ára 0.01219792 USD.
Mi volt a(z) MEMS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEMS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00798364 USD.
Mekkora a(z) MEMS kereskedési volumene?
A(z) MEMS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEMS ára emelkedni fog idén?
A(z) MEMS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEMS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:48 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,992.88
$3,732.51
$0.02320
$1.0739
$177.39
$107,992.88
$3,732.51
$177.39
$82.99
$2.4289
$0.00000
$0.00000
$0.0342
$0.05820
$0.10568
$0.000000002068
$0.02139
$0.0000481
$0.00006525
$0.0054189
