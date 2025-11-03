Memesis World (MEMS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Legalacsonyabb ár $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Memesis World (MEMS) valós idejű ár: $0.01133386. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMS valaha volt legmagasabb ára $ 0.01219792, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00798364 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Memesis World (MEMS) piaci információk

Piaci érték $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Forgalomban lévő készlet 530.00M 530.00M 530.00M Teljes tokenszám 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

A(z) Memesis World jelenlegi piaci plafonja $ 5.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMS keringésben lévő tokenszáma 530.00M, és a teljes tokenszám 999999777.848888. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.33M.