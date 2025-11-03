TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Memerot ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MEMEROT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEMEROT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Memerot ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MEMEROT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEMEROT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEMEROT

MEMEROT árinformációk

Mi a(z) MEMEROT

MEMEROT hivatalos webhely

MEMEROT tokenomikai adatai

MEMEROT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Memerot Logó

Memerot Ár (MEMEROT)

Nem listázott

1 MEMEROT-USD élő ár:

$0.0001929
$0.0001929$0.0001929
+4.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Memerot (MEMEROT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:41 (UTC+8)

Memerot (MEMEROT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109721
$ 0.00109721$ 0.00109721

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+3.98%

+17.73%

+17.73%

Memerot (MEMEROT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMEROT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMEROT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00109721, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMEROT változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, +3.98% az elmúlt 24 órában, és +17.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Memerot (MEMEROT) piaci információk

$ 140.33K
$ 140.33K$ 140.33K

--
----

$ 192.86K
$ 192.86K$ 192.86K

727.60M
727.60M 727.60M

999,985,679.017029
999,985,679.017029 999,985,679.017029

A(z) Memerot jelenlegi piaci plafonja $ 140.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMEROT keringésben lévő tokenszáma 727.60M, és a teljes tokenszám 999985679.017029. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 192.86K.

Memerot (MEMEROT) árelőzmények USD

A(z) MemerotUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Memerot USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Memerot USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Memerot USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+3.98%
30 nap$ 0-48.10%
60 nap$ 0-23.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Memerot (MEMEROT)

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Memerot (MEMEROT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Memerot árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Memerot (MEMEROT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Memerot (MEMEROT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Memerot rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Memerot árelőrejelzését most!

MEMEROT helyi valutákra

Memerot (MEMEROT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Memerot (MEMEROT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEMEROT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Memerot (MEMEROT)

Mennyit ér ma a(z) Memerot (MEMEROT)?
A(z) élő MEMEROT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEMEROT ára a(z) USD esetében?
A(z) MEMEROT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Memerot piaci plafonja?
A(z) MEMEROT piaci plafonja $ 140.33K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEMEROT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEMEROT keringésben lévő tokenszáma 727.60M USD.
Mi volt a(z) MEMEROT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEMEROT mindenkori legmagasabb ára 0.00109721 USD.
Mi volt a(z) MEMEROT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEMEROT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MEMEROT kereskedési volumene?
A(z) MEMEROT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEMEROT ára emelkedni fog idén?
A(z) MEMEROT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEMEROT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:41 (UTC+8)

Memerot (MEMEROT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,992.72
$107,992.72$107,992.72

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.21
$3,732.21$3,732.21

-3.14%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02320
$0.02320$0.02320

-11.82%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0736
$1.0736$1.0736

-14.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.38
$177.38$177.38

-3.48%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,992.72
$107,992.72$107,992.72

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.21
$3,732.21$3,732.21

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.38
$177.38$177.38

-3.48%

DASH Logó

DASH

DASH

$82.97
$82.97$82.97

-6.35%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4298
$2.4298$2.4298

-2.80%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05820
$0.05820$0.05820

+191.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10472
$0.10472$0.10472

+26.76%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002068
$0.000000002068$0.000000002068

+375.40%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02139
$0.02139$0.02139

+167.37%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006565
$0.00006565$0.00006565

+79.32%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054189
$0.0054189$0.0054189

+28.91%