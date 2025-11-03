Memeputer (MEMEPUTER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00115049 $ 0.00115049 $ 0.00115049 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00115049$ 0.00115049 $ 0.00115049 Minden idők csúcspontja $ 0.00386168$ 0.00386168 $ 0.00386168 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -5.04% Árváltozás (1D) -18.00% Árváltozás (7D) -44.15% Árváltozás (7D) -44.15%

Memeputer (MEMEPUTER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMEPUTER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00115049 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMEPUTER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00386168, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMEPUTER változása a következő volt: -5.04% az elmúlt órában, -18.00% az elmúlt 24 órában, és -44.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Memeputer (MEMEPUTER) piaci információk

Piaci érték $ 688.81K$ 688.81K $ 688.81K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 688.81K$ 688.81K $ 688.81K Forgalomban lévő készlet 835.83M 835.83M 835.83M Teljes tokenszám 835,827,758.6633604 835,827,758.6633604 835,827,758.6633604

A(z) Memeputer jelenlegi piaci plafonja $ 688.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMEPUTER keringésben lévő tokenszáma 835.83M, és a teljes tokenszám 835827758.6633604. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 688.81K.