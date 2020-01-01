MEMEME ($MEMEME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MEMEME ($MEMEME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MEMEME ($MEMEME) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? $MEMEME is Memecoin/utility token for Me's (@mememe69696969) community on twitter. The token started out as something of a joke on twitter, but Me realized he could use it as an opportunity to build his community and an NFT ecosystem, as well as experiment with dao structures so he put together a small team to work with him. Up next we would like to launch an NFT collection and will likely use $MEMEME as the mint currency - similar to Radbros and $rad. Right now, however, the token does not have any use and is purely a utility coin for the future of the community. Hivatalos webhely: https://mememelabs.me/ Vásárolj most $MEMEME tokent!

MEMEME ($MEMEME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MEMEME ($MEMEME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 165.42K $ 165.42K $ 165.42K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) MEMEME ($MEMEME) áráról

MEMEME ($MEMEME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MEMEME ($MEMEME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $MEMEME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $MEMEME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $MEMEME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $MEMEME token élő árfolyamát!

$MEMEME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $MEMEME kapcsán? $MEMEME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $MEMEME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

