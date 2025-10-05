MemeGames AI (MGAMES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.88% Árváltozás (1D) -1.01% Árváltozás (7D) +4.78% Árváltozás (7D) +4.78%

MemeGames AI (MGAMES) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MGAMES legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MGAMES valaha volt legmagasabb ára $ 0.00726063, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MGAMES változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, -1.01% az elmúlt 24 órában, és +4.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MemeGames AI (MGAMES) piaci információk

Piaci érték $ 669.58K$ 669.58K $ 669.58K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 669.58K$ 669.58K $ 669.58K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) MemeGames AI jelenlegi piaci plafonja $ 669.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MGAMES keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 669.58K.