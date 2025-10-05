A(z) élő MemeGames AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MGAMES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MGAMES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő MemeGames AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MGAMES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MGAMES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MGAMES

MGAMES árinformációk

MGAMES hivatalos webhely

MGAMES tokenomikai adatai

MGAMES árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

MemeGames AI Logó

MemeGames AI Ár (MGAMES)

Nem listázott

1 MGAMES-USD élő ár:

$0.00066958
$0.00066958$0.00066958
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MemeGames AI (MGAMES) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:27 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-1.01%

+4.78%

+4.78%

MemeGames AI (MGAMES) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MGAMES legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MGAMES valaha volt legmagasabb ára $ 0.00726063, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MGAMES változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, -1.01% az elmúlt 24 órában, és +4.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MemeGames AI (MGAMES) piaci információk

$ 669.58K
$ 669.58K$ 669.58K

--
----

$ 669.58K
$ 669.58K$ 669.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) MemeGames AI jelenlegi piaci plafonja $ 669.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MGAMES keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 669.58K.

MemeGames AI (MGAMES) árelőzmények USD

A(z) MemeGames AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MemeGames AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MemeGames AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MemeGames AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.01%
30 nap$ 0-26.71%
60 nap$ 0-76.50%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MemeGames AI (MGAMES) Erőforrás

Hivatalos webhely

MemeGames AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MemeGames AI (MGAMES) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MemeGames AI (MGAMES) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MemeGames AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MemeGames AI árelőrejelzését most!

MGAMES helyi valutákra

MemeGames AI (MGAMES) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MemeGames AI (MGAMES) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MGAMES token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MemeGames AI (MGAMES)

Mennyit ér ma a(z) MemeGames AI (MGAMES)?
A(z) élő MGAMES ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MGAMES ára a(z) USD esetében?
A(z) MGAMES jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MemeGames AI piaci plafonja?
A(z) MGAMES piaci plafonja $ 669.58K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MGAMES keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MGAMES keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) MGAMES mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MGAMES mindenkori legmagasabb ára 0.00726063 USD.
Mi volt a(z) MGAMES mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MGAMES mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MGAMES kereskedési volumene?
A(z) MGAMES élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MGAMES ára emelkedni fog idén?
A(z) MGAMES a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MGAMES árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:27 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.