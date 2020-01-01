Meme Moguls (MGLS) tokenomikai adatai
Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight.
Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies
Meme Moguls (MGLS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Meme Moguls (MGLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Meme Moguls (MGLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Meme Moguls (MGLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MGLS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MGLS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MGLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MGLS token élő árfolyamát!
