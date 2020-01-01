Meme Index (MEMEX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Meme Index (MEMEX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Meme Index (MEMEX) tokennel kapcsolatos információk Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project’s vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations. Hivatalos webhely: https://memeindex.com/ Vásárolj most MEMEX tokent!

Meme Index (MEMEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Meme Index (MEMEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Minden idők csúcspontja: $ 0.00526818 $ 0.00526818 $ 0.00526818 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00049316 $ 0.00049316 $ 0.00049316 További tudnivalók a(z) Meme Index (MEMEX) áráról

Meme Index (MEMEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Meme Index (MEMEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEMEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEMEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEMEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEMEX token élő árfolyamát!

MEMEX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEMEX kapcsán? MEMEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEMEX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

