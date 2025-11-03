TőzsdeDEX+
A(z) élő Meme Alliance ár ma 0.00212021 USD. Kövesd nyomon a(z) MMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Meme Alliance Ár (MMA)

1 MMA-USD élő ár:

$0.00212021
$0.00212021$0.00212021
-7.00%1D
Meme Alliance (MMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:27 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) árinformáció (USD)

Meme Alliance (MMA) valós idejű ár: $0.00212021. Az elmúlt 24 órában, a(z)MMA legalacsonyabb ára $ 0.0021201, legmagasabb ára pedig $ 0.00236982 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.073829, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0011163 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MMA változása a következő volt: -1.56% az elmúlt órában, -7.08% az elmúlt 24 órában, és -13.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meme Alliance (MMA) piaci információk

A(z) Meme Alliance jelenlegi piaci plafonja $ 181.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MMA keringésben lévő tokenszáma 85.44M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 212.02K.

Meme Alliance (MMA) árelőzmények USD

Mi a(z) Meme Alliance (MMA)

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Meme Alliance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Meme Alliance (MMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Meme Alliance (MMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Meme Alliance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Meme Alliance árelőrejelzését most!

MMA helyi valutákra

Meme Alliance (MMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Meme Alliance (MMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Meme Alliance (MMA)

Mennyit ér ma a(z) Meme Alliance (MMA)?
A(z) élő MMA ár a(z) USD esetében 0.00212021 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MMA ára a(z) USD esetében?
A(z) MMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00212021. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Meme Alliance piaci plafonja?
A(z) MMA piaci plafonja $ 181.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MMA keringésben lévő tokenszáma 85.44M USD.
Mi volt a(z) MMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MMA mindenkori legmagasabb ára 0.073829 USD.
Mi volt a(z) MMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MMA mindenkori legalacsonyabb ára 0.0011163 USD.
Mekkora a(z) MMA kereskedési volumene?
A(z) MMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MMA ára emelkedni fog idén?
A(z) MMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:27 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

