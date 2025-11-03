Meme Alliance (MMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.0021201 24h magas $ 0.00236982 Minden idők csúcspontja $ 0.073829 Legalacsonyabb ár $ 0.0011163 Árváltozás (1H) -1.56% Árváltozás (1D) -7.08% Árváltozás (7D) -13.61%

Meme Alliance (MMA) valós idejű ár: $0.00212021. Az elmúlt 24 órában, a(z)MMA legalacsonyabb ára $ 0.0021201, legmagasabb ára pedig $ 0.00236982 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.073829, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0011163 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MMA változása a következő volt: -1.56% az elmúlt órában, -7.08% az elmúlt 24 órában, és -13.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meme Alliance (MMA) piaci információk

Piaci érték $ 181.16K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 212.02K Forgalomban lévő készlet 85.44M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Meme Alliance jelenlegi piaci plafonja $ 181.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MMA keringésben lévő tokenszáma 85.44M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 212.02K.