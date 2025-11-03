MEMDEX100 (MEMDEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00181393 $ 0.00181393 $ 0.00181393 24h alacsony $ 0.00192187 $ 0.00192187 $ 0.00192187 24h magas 24h alacsony $ 0.00181393$ 0.00181393 $ 0.00181393 24h magas $ 0.00192187$ 0.00192187 $ 0.00192187 Minden idők csúcspontja $ 0.090549$ 0.090549 $ 0.090549 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.13% Árváltozás (1D) -1.47% Árváltozás (7D) -14.51% Árváltozás (7D) -14.51%

MEMDEX100 (MEMDEX) valós idejű ár: $0.00186958. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMDEX legalacsonyabb ára $ 0.00181393, legmagasabb ára pedig $ 0.00192187 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMDEX valaha volt legmagasabb ára $ 0.090549, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMDEX változása a következő volt: -1.13% az elmúlt órában, -1.47% az elmúlt 24 órában, és -14.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MEMDEX100 (MEMDEX) piaci információk

Piaci érték $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Forgalomban lévő készlet 988.82M 988.82M 988.82M Teljes tokenszám 988,819,080.7895592 988,819,080.7895592 988,819,080.7895592

A(z) MEMDEX100 jelenlegi piaci plafonja $ 1.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMDEX keringésben lévő tokenszáma 988.82M, és a teljes tokenszám 988819080.7895592. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.85M.