A(z) élő MEMDEX100 ár ma 0.00186958 USD. Kövesd nyomon a(z) MEMDEX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEMDEX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEMDEX

MEMDEX árinformációk

Mi a(z) MEMDEX

MEMDEX hivatalos webhely

MEMDEX tokenomikai adatai

MEMDEX árelőrejelzés

MEMDEX100 Logó

MEMDEX100 Ár (MEMDEX)

Nem listázott

1 MEMDEX-USD élő ár:

$0.00186958
-1.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:20 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00181393
24h alacsony
$ 0.00192187
24h magas

$ 0.00181393
$ 0.00192187
$ 0.090549
$ 0
-1.13%

-1.47%

-14.51%

-14.51%

MEMDEX100 (MEMDEX) valós idejű ár: $0.00186958. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMDEX legalacsonyabb ára $ 0.00181393, legmagasabb ára pedig $ 0.00192187 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMDEX valaha volt legmagasabb ára $ 0.090549, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMDEX változása a következő volt: -1.13% az elmúlt órában, -1.47% az elmúlt 24 órában, és -14.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MEMDEX100 (MEMDEX) piaci információk

$ 1.85M
--
$ 1.85M
988.82M
988,819,080.7895592
A(z) MEMDEX100 jelenlegi piaci plafonja $ 1.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMDEX keringésben lévő tokenszáma 988.82M, és a teljes tokenszám 988819080.7895592. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.85M.

MEMDEX100 (MEMDEX) árelőzmények USD

A(z) MEMDEX100USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MEMDEX100 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0001644699.
A(z) MEMDEX100 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002477589.
A(z) MEMDEX100 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0003909509048173827.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.47%
30 nap$ +0.0001644699+8.80%
60 nap$ -0.0002477589-13.25%
90 nap$ -0.0003909509048173827-17.29%

Mi a(z) MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MEMDEX100 (MEMDEX) Erőforrás

Hivatalos webhely

MEMDEX100 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MEMDEX100 (MEMDEX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MEMDEX100 (MEMDEX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MEMDEX100 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MEMDEX100 árelőrejelzését most!

MEMDEX helyi valutákra

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MEMDEX100 (MEMDEX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEMDEX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MEMDEX100 (MEMDEX)

Mennyit ér ma a(z) MEMDEX100 (MEMDEX)?
A(z) élő MEMDEX ár a(z) USD esetében 0.00186958 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEMDEX ára a(z) USD esetében?
A(z) MEMDEX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00186958. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MEMDEX100 piaci plafonja?
A(z) MEMDEX piaci plafonja $ 1.85M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEMDEX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEMDEX keringésben lévő tokenszáma 988.82M USD.
Mi volt a(z) MEMDEX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEMDEX mindenkori legmagasabb ára 0.090549 USD.
Mi volt a(z) MEMDEX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEMDEX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MEMDEX kereskedési volumene?
A(z) MEMDEX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEMDEX ára emelkedni fog idén?
A(z) MEMDEX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEMDEX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:56:20 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

