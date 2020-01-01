Mello AI (MELLO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mello AI (MELLO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mello AI (MELLO) tokennel kapcsolatos információk Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it. Hivatalos webhely: https://melloai.health/ Fehér könyv: https://melloai.gitbook.io/melloai-whitepaper Vásárolj most MELLO tokent!

Mello AI (MELLO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mello AI (MELLO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 93.80K $ 93.80K $ 93.80K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 93.80K $ 93.80K $ 93.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.00162089 $ 0.00162089 $ 0.00162089 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Mello AI (MELLO) áráról

Mello AI (MELLO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mello AI (MELLO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MELLO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MELLO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MELLO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MELLO token élő árfolyamát!

MELLO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MELLO kapcsán? MELLO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MELLO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!