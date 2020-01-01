Melega (MARCO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Melega (MARCO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Melega (MARCO) tokennel kapcsolatos információk Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Hivatalos webhely: https://www.melegaswap.finance/marco-token Vásárolj most MARCO tokent!

Melega (MARCO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Melega (MARCO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Teljes tokenszám: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 729.72M $ 729.72M $ 729.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Minden idők csúcspontja: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 Minden idők mélypontja: $ 0.00057388 $ 0.00057388 $ 0.00057388 Jelenlegi ár: $ 0.00603619 $ 0.00603619 $ 0.00603619 További tudnivalók a(z) Melega (MARCO) áráról

Melega (MARCO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Melega (MARCO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MARCO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MARCO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MARCO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MARCO token élő árfolyamát!

MARCO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MARCO kapcsán? MARCO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MARCO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

