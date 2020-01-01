Melania Wif Hat (MWH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Melania Wif Hat (MWH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Melania Wif Hat (MWH) tokennel kapcsolatos információk Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Hivatalos webhely: https://melaniawifcoin.org/ Vásárolj most MWH tokent!

Melania Wif Hat (MWH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Melania Wif Hat (MWH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K Teljes tokenszám: $ 940.39M $ 940.39M $ 940.39M Keringésben lévő tokenszám: $ 940.39M $ 940.39M $ 940.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Melania Wif Hat (MWH) áráról

Melania Wif Hat (MWH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Melania Wif Hat (MWH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MWH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MWH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MWH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MWH token élő árfolyamát!

MWH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MWH kapcsán? MWH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MWH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!