TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Mei Solutions ár ma 0.00150138 USD. Kövesd nyomon a(z) MEI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Mei Solutions ár ma 0.00150138 USD. Kövesd nyomon a(z) MEI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEI

MEI árinformációk

Mi a(z) MEI

MEI hivatalos webhely

MEI tokenomikai adatai

MEI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Mei Solutions Logó

Mei Solutions Ár (MEI)

Nem listázott

1 MEI-USD élő ár:

$0.00150138
$0.00150138$0.00150138
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Mei Solutions (MEI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:52 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.643024
$ 0.643024$ 0.643024

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Mei Solutions (MEI) valós idejű ár: $0.00150138. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEI valaha volt legmagasabb ára $ 0.643024, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mei Solutions (MEI) piaci információk

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

--
----

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

5.84M
5.84M 5.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Mei Solutions jelenlegi piaci plafonja $ 8.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEI keringésben lévő tokenszáma 5.84M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.50M.

Mei Solutions (MEI) árelőzmények USD

A(z) Mei SolutionsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Mei Solutions USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0011780974.
A(z) Mei Solutions USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0005474884.
A(z) Mei Solutions USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002497820011827726.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0011780974-78.46%
60 nap$ +0.0005474884+36.47%
90 nap$ -0.002497820011827726-62.45%

Mi a(z) Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mei Solutions (MEI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Mei Solutions árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mei Solutions (MEI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mei Solutions (MEI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mei Solutions rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mei Solutions árelőrejelzését most!

MEI helyi valutákra

Mei Solutions (MEI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mei Solutions (MEI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mei Solutions (MEI)

Mennyit ér ma a(z) Mei Solutions (MEI)?
A(z) élő MEI ár a(z) USD esetében 0.00150138 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEI ára a(z) USD esetében?
A(z) MEI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00150138. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mei Solutions piaci plafonja?
A(z) MEI piaci plafonja $ 8.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEI keringésben lévő tokenszáma 5.84M USD.
Mi volt a(z) MEI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEI mindenkori legmagasabb ára 0.643024 USD.
Mi volt a(z) MEI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MEI kereskedési volumene?
A(z) MEI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEI ára emelkedni fog idén?
A(z) MEI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:52 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,490.83
$107,490.83$107,490.83

-2.37%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,714.69
$3,714.69$3,714.69

-3.59%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.78
$175.78$175.78

-4.35%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0542
$1.0542$1.0542

-16.45%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,714.69
$3,714.69$3,714.69

-3.59%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,490.83
$107,490.83$107,490.83

-2.37%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.78
$175.78$175.78

-4.35%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4105
$2.4105$2.4105

-3.57%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0542
$1.0542$1.0542

-16.45%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04735
$0.04735$0.04735

+373.50%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0283
$0.0283$0.0283

-90.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05307
$0.05307$0.05307

-3.89%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04735
$0.04735$0.04735

+373.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006777
$0.00006777$0.00006777

+85.11%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003696
$0.0003696$0.0003696

+84.80%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000403
$0.0000403$0.0000403

+59.92%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000866
$0.000000000866$0.000000000866

+99.08%