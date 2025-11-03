MeebitStrategy (MEEBSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00107418 $ 0.00107418 $ 0.00107418 24h alacsony $ 0.00112774 $ 0.00112774 $ 0.00112774 24h magas 24h alacsony $ 0.00107418$ 0.00107418 $ 0.00107418 24h magas $ 0.00112774$ 0.00112774 $ 0.00112774 Minden idők csúcspontja $ 0.00740641$ 0.00740641 $ 0.00740641 Legalacsonyabb ár $ 0.00107418$ 0.00107418 $ 0.00107418 Árváltozás (1H) -1.55% Árváltozás (1D) -3.95% Árváltozás (7D) -12.40% Árváltozás (7D) -12.40%

MeebitStrategy (MEEBSTR) valós idejű ár: $0.00107433. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEEBSTR legalacsonyabb ára $ 0.00107418, legmagasabb ára pedig $ 0.00112774 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEEBSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00740641, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00107418 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEEBSTR változása a következő volt: -1.55% az elmúlt órában, -3.95% az elmúlt 24 órában, és -12.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MeebitStrategy (MEEBSTR) piaci információk

Piaci érték $ 999.71K$ 999.71K $ 999.71K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 999.71K$ 999.71K $ 999.71K Forgalomban lévő készlet 930.56M 930.56M 930.56M Teljes tokenszám 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711

A(z) MeebitStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 999.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEEBSTR keringésben lévő tokenszáma 930.56M, és a teljes tokenszám 930564452.4973711. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 999.71K.