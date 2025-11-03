MEDXT (MEDXT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00153094 $ 0.00153094 $ 0.00153094 24h alacsony $ 0.00153185 $ 0.00153185 $ 0.00153185 24h magas 24h alacsony $ 0.00153094$ 0.00153094 $ 0.00153094 24h magas $ 0.00153185$ 0.00153185 $ 0.00153185 Minden idők csúcspontja $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.05% Árváltozás (7D) -2.46% Árváltozás (7D) -2.46%

MEDXT (MEDXT) valós idejű ár: $0.00153178. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEDXT legalacsonyabb ára $ 0.00153094, legmagasabb ára pedig $ 0.00153185 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEDXT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00342141, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEDXT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.05% az elmúlt 24 órában, és -2.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MEDXT (MEDXT) piaci információk

Piaci érték $ 31.95M$ 31.95M $ 31.95M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.29M$ 38.29M $ 38.29M Forgalomban lévő készlet 20.86B 20.86B 20.86B Teljes tokenszám 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

A(z) MEDXT jelenlegi piaci plafonja $ 31.95M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEDXT keringésben lévő tokenszáma 20.86B, és a teljes tokenszám 24997400000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.29M.